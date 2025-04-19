Дончич — о менеджере «Далласа», обменявшим его в «Лейкерс»: печально то, как он говорит

26-летний словенский баскетболист Лука Дончич, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, прокомментировал слова генерального менеджера «Даллас Маверикс» Нико Харрисона, обменявшего Луку в «Лейкерс».

— Нико Харрисон сказал, что защита выигрывает титулы. И это после того, как «Даллас» вместе с тобой вышел в финал. Как ты отреагировал на это?

— Это просто печально, то, как он сейчас говорит. Я никогда не говорил о нём ничего плохого, и я просто хочу двигаться дальше. Болельщики, мои бывшие товарищи по команде, всегда сохраняют спокойствие. Но мне пора уходить от этого.

— Ты разговаривал с Нико после отъезда из «Далласа»?

— Нет.

— А в ночь обмена в «Лейкерс»?

— Нет, — сказал Дончич в интервью каналу ESPN.