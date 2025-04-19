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Защитник «Пармы» Тимофей Якушин прокомментировал предстоящий матч с МБА-МАИ

Защитник «Пармы» Тимофей Якушин прокомментировал предстоящий матч с МБА-МАИ
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Защитник пермской «Пармы» Тимофей Якушин дал комментарий по поводу грядущего матча плей-ин Единой лиги с московской МБА-МАИ, где команды определят последнего участника серии плей-офф.

«На данный момент это самая важная игра в сезоне для нас. Мы настроены максимально серьёзно и положительно! Соперник сейчас на ходу, и нам нужно показать свои лучшие качества, чтобы добиться победы!» — приводит слова Якушина пресс-служба Единой лиги.

Напомним, матч между «Пармой» и МБА-МАИ начнётся в 15:00 по московскому времени. Команда, победившая в этой игре, займёт восьмое место по итогам регулярного чемпионата и сыграет в плей-офф с «Зенитом».

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