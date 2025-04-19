Николе Йокичу покорилось новое историческое достижение НБА по итогам сезона-2024/2025

30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», установил историческое достижение североамериканской лиги по итогам регулярного сезона-2024/2025.

Йокич стал первым игроком в истории НБА, который по окончании регулярки вошёл в топ-3 лиги сразу по четырём показателям. Никола завершил сезон, набирая в среднем за матч 29,6 очка (третье место), делая 12,7 подбора (третий), 10,2 передачи (второй) и 1,8 перехвата (девятый среди всех и третий среди тех, кто провёл 60+ игр).

Напомним, по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) нынешнего сезона «Денвер» оказался четвёртым в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф «Наггетс» сыграют с «Лос-Анджелес Клипперс», который занял пятое место.