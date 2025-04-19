Лука Дончич высказался о своей лояльности после обмена из «Далласа»

26-летний словенский баскетболист Лука Дончич, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, высказался о своей лояльности после обмена из «Далласа», в котором хотел провести всю карьеру.

— Ты намеревался провести всю карьеру и завершить её в «Далласе»?

— Конечно, это простой вопрос.

— Лояльность по-прежнему является ключевым фактором для тебя. После обмена перенеслась ли она в «Лос-Анджелес Лейкерс»?

— Конечно. Как я уже сказал, преданность баскетболу для меня превыше всего. И я хочу оставаться в «Лейкерс», — сказал Дончич в интервью каналу ESPN.