Владелица «Лейкерс» назвала условие, при котором обмен Дончича мог сорваться

Владелица клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс рассказала, как в организации держали в секрете всю информацию по обмену с «Даллас Маверикс», в котором участвовали Энтони Дэвис и Лука Дончич.

«У меня такое чувство, что, если бы информация просочилась, сделка, вероятно, не состоялась бы по многим причинам. Люди, работающие против нас, явно не хотели бы, чтобы эта сделка состоялась. Держать всё в секрете очень, очень важно.

Наш круг контактов очень тесен, потому что на протяжении многих лет у нас возникали проблемы с утечкой информации, что нарушало планы и вызывало некоторые проблемы в нашей баскетбольной деятельности. В конце концов мы избавились от этой проблемы.

Теперь мы можем держать всё в секрете, когда захотим. Я действительно усвоила урок, что всегда нужно делать то, что лучше для организации, потому что у каждого есть своя точка зрения на то, как они хотят, чтобы что-то происходило», — приводит слова Басс издание Sports Illustrated.