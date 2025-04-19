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Лука Дончич рассказал о своих взаимоотношениях с Леброном Джеймсом в «Лейкерс»

Лука Дончич рассказал о своих взаимоотношениях с Леброном Джеймсом в «Лейкерс»
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26-летний словенский баскетболист Лука Дончич, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, рассказал о своих взаимоотношениях с четырёхкратным чемпионом лиги и партнёром по команде Леброном Джеймсом.

— Леброн давно называет тебя одним из своих любимых игроков в НБА. Как он это подтвердил?

— Знаете, отношения с ним были прекрасными с самого первого дня в Лос-Анджелесе. Это же Леброн. Да, он очень требователен, и из-за этого может быть нелегко, но всё это время он позволял мне быть самим собой, и это удивительно просто — наблюдать за ним и играть рядом, — сказал Дончич в интервью каналу ESPN.

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