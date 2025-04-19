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Джеймс Харден: игроки НБА хотят, чтобы Гилджес-Александер стал MVP в 2025 году

Джеймс Харден: игроки НБА хотят, чтобы Гилджес-Александер стал MVP в 2025 году
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Известная североамериканская журналистка Рэйчел Николс рассказала о беседе со звёздным защитником Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймсом Харденом из «Лос-Анджелес Лейкерс» по поводу гонки за наградой MVP в сезоне-2024/2025 между Шеем Гилджес-Александером из «Оклахома-Сити Тандер» и Николой Йокичем из «Денвер Наггетс».

«Сегодня утром, перед вылетом «Клипперс» в Денвер, я немного поговорил с Джеймсом Харденом. И я спросил: «Кто лучший игрок?» И он ответил: «Ну, без сомнения, Йокич — лучший игрок». Но даже он сказал: «Все игроки хотят, чтобы Шей стал MVP, потому что он провёл удивительный сезон и они одержали победу в конференции.

Я думаю, что на самом деле факторов для них здесь больше, чем, возможно, некоторые люди видят снаружи, просто глядя на статистические показатели. Но, повторюсь, Харден признал, что Никола — лучший игрок», — приводит слова Николс издание Fadeaway World.

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