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«Парма» победила МБА-МАИ и вышла в плей-офф Единой лиги

«Парма» победила МБА-МАИ и вышла в плей-офф Единой лиги
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В Перми завершился заключительный игровой день второго в истории Единой лиги ВТБ турнира плей-ин, по итогам которого определился последний участник плей-офф-2025. В этом матче встречались местная «Парма» и московский МБА-МАИ. Встреча закончилась победой пермяков со счётом 93:76.

Единая лига ВТБ . Плей-ин
19 апреля 2025, суббота. 15:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
93 : 76
МБА-МАИ
Москва
Парма: Нэвелс - 28, Хэмм - 21, Захаров - 13, Уиттакер - 10, Чебуркин - 9, Ильницкий - 7, Якушин - 3, Руженцев - 2, Морозов, Тучков, Шашков
МБА-МАИ: Зубков - 17, Минченко - 12, Воронов - 11, Барашков - 9, Трушкин - 8, Певнев - 6, Касаткин - 4, Белоусов - 4, Коновалов - 3, Личутин - 2, Сорокин, Савченко

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Гарретт Нэвелс, набравший 28 очков. 21 очко набрал Ройс Хэмм, 13 очков на счету Александра Захарова. В составе МБА-МАИ 17 очков на свой счёт записал Андрей Зубков. 12 очков на счету Евгения Минченко.

Теперь «Парму» в плей-офф ожидает четвертьфинальная встреча с «Зенитом».

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