«Парма» победила МБА-МАИ и вышла в плей-офф Единой лиги

В Перми завершился заключительный игровой день второго в истории Единой лиги ВТБ турнира плей-ин, по итогам которого определился последний участник плей-офф-2025. В этом матче встречались местная «Парма» и московский МБА-МАИ. Встреча закончилась победой пермяков со счётом 93:76.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Гарретт Нэвелс, набравший 28 очков. 21 очко набрал Ройс Хэмм, 13 очков на счету Александра Захарова. В составе МБА-МАИ 17 очков на свой счёт записал Андрей Зубков. 12 очков на счету Евгения Минченко.

Теперь «Парму» в плей-офф ожидает четвертьфинальная встреча с «Зенитом».