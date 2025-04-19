Лука Дончич оценил центрового «Миннесоты» Гобера перед очной встречей в плей-офф
Поделиться
26-летний словенский баскетболист Лука Дончич, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, высказался о звёздном французском центровом команды «Миннесота Тимбервулвз» Руди Гобере в преддверии первого раунда плей-офф сезона-2024/2025, в котором клубы встретятся друг с другом.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«С тех пор как я пришёл в лигу, мне нравится разыгрывать пик-н-ролл. Особенно когда защищающаяся команда разменивает на меня центровых.
В «Миннесоте» перед сезоном усилились, и они в целом обладают талантливыми игроками. Так что они, безусловно, интересные соперники», — сказал Дончич в интервью каналу ESPN.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 апреля 2025
-
16:45
-
16:33
-
15:33
-
15:23
-
14:56
-
14:34
-
13:50
-
13:21
-
13:16
-
13:07
-
12:34
-
11:58
-
11:38
-
10:59
-
10:44
-
10:15
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
07:57
-
07:34
-
07:19
-
07:04
-
05:49
-
05:27
-
00:59
-
00:50
-
00:10
- 18 апреля 2025
-
23:33
-
22:58
-
22:28
-
21:42
-
20:40
-
20:17
-
19:23