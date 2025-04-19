Лука Дончич оценил центрового «Миннесоты» Гобера перед очной встречей в плей-офф

26-летний словенский баскетболист Лука Дончич, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, высказался о звёздном французском центровом команды «Миннесота Тимбервулвз» Руди Гобере в преддверии первого раунда плей-офф сезона-2024/2025, в котором клубы встретятся друг с другом.

«С тех пор как я пришёл в лигу, мне нравится разыгрывать пик-н-ролл. Особенно когда защищающаяся команда разменивает на меня центровых.

В «Миннесоте» перед сезоном усилились, и они в целом обладают талантливыми игроками. Так что они, безусловно, интересные соперники», — сказал Дончич в интервью каналу ESPN.