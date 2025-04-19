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Определился соперник «Зенита» в четвертьфинале плей-офф Единой лиги

Определился соперник «Зенита» в четвертьфинале плей-офф Единой лиги
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Сегодня, 19 апреля, состоялся заключительный игровой день плей-ин в Единой лиге, по итогам которого определился соперник санкт-петербургского «Зенита» в первом раунде плей-офф. В 1/4 финала с «Зенитом» сыграет пермская «Парма». Команда одержала победу над московской МБА-МАИ со счётом 93:76 и стала последним участником плей-офф Единой лиги сезона-2024/2025.

Единая лига ВТБ . Плей-ин
19 апреля 2025, суббота. 15:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
93 : 76
МБА-МАИ
Москва
Парма: Нэвелс - 28, Хэмм - 21, Захаров - 13, Уиттакер - 10, Чебуркин - 9, Ильницкий - 7, Якушин - 3, Руженцев - 2, Морозов, Тучков, Шашков
МБА-МАИ: Зубков - 17, Минченко - 12, Воронов - 11, Барашков - 9, Трушкин - 8, Певнев - 6, Касаткин - 4, Белоусов - 4, Коновалов - 3, Личутин - 2, Сорокин, Савченко

«Зенит» и «Парма» сыграют 22, 24, 27, 29 апреля* и 2 мая*. Серия стартует в Санкт-Петербурге.

* если потребуется

В других парах 1/4 финала плей-офф Единой лиги сезона-2024/2025 встретятся: ЦСКА — «Пари Нижний Новгород», УНИКС — «Автодор», «Локомотив-Кубань» — «Уралмаш».

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