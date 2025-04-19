Определился соперник «Зенита» в четвертьфинале плей-офф Единой лиги

Сегодня, 19 апреля, состоялся заключительный игровой день плей-ин в Единой лиге, по итогам которого определился соперник санкт-петербургского «Зенита» в первом раунде плей-офф. В 1/4 финала с «Зенитом» сыграет пермская «Парма». Команда одержала победу над московской МБА-МАИ со счётом 93:76 и стала последним участником плей-офф Единой лиги сезона-2024/2025.

«Зенит» и «Парма» сыграют 22, 24, 27, 29 апреля* и 2 мая*. Серия стартует в Санкт-Петербурге.

* если потребуется

В других парах 1/4 финала плей-офф Единой лиги сезона-2024/2025 встретятся: ЦСКА — «Пари Нижний Новгород», УНИКС — «Автодор», «Локомотив-Кубань» — «Уралмаш».