Полный список участников плей-офф Единой лиги

Определился окончательный состав участников плей-офф Единой лиги сезона-2024/2025.

Участники плей-офф Единой лиги сезона-2024/2025:

«Зенит» (1);

ЦСКА (2);

УНИКС (3);

«Локомотив-Кубань» (4);

«Уралмаш» (5);

«Автодор» (6);

«Пари Нижний Новгород» (7);

«Парма» (8).

В заключительный игровой день плей-ин Единой лиги пермская «Парма» последней оформила себе путёвку в плей-офф благодаря уверенной победе над московской МБА-МАИ. Матч завершился со счётом 93:76 (21:19, 21:18, 25:20, 26:19) в пользу пермской команды. В первом раунде плей-офф Единой лиги «Парма» сыграет с победителем регулярки санкт-петербургским «Зенитом».