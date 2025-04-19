Полный список участников плей-офф Единой лиги

Определился окончательный состав участников плей-офф Единой лиги сезона-2024/2025.
Участники плей-офф Единой лиги сезона-2024/2025:
«Зенит» (1);
ЦСКА (2);
УНИКС (3);
«Локомотив-Кубань» (4);
«Уралмаш» (5);
«Автодор» (6);
«Пари Нижний Новгород» (7);
«Парма» (8).
В заключительный игровой день плей-ин Единой лиги пермская «Парма» последней оформила себе путёвку в плей-офф благодаря уверенной победе над московской МБА-МАИ. Матч завершился со счётом 93:76 (21:19, 21:18, 25:20, 26:19) в пользу пермской команды. В первом раунде плей-офф Единой лиги «Парма» сыграет с победителем регулярки санкт-петербургским «Зенитом».