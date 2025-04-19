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Американские легионеры «Автодора» исполнили танец под патриотичную российскую песню

Американские легионеры «Автодора» исполнили танец под патриотичную российскую песню
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Американские легионеры саратовского «Автодора» станцевали в раздевалке после выхода команды в плей-офф Единой лиги под патриотичную российскую песню «Матушка земля».

Напомним, «Автодор» с результатом в 19 побед и 24 поражения гарантировал себе шестое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и в четвертьфинале плей-офф встретится с казанским УНИКСом.

Стоит отметить, что сегодня, 19 апреля, «Парма» обыграла московскую МБА-МАИ в матче плей-ин и окончательно дополнила состав участников плей-офф. В первом раунде плей-офф «Парма» встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Серия стартует в Санкт-Петербурге 22 апреля.

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