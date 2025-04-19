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Расписание 1/4 финала плей-офф Единой лиги

Расписание 1/4 финала плей-офф Единой лиги
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С 22 апреля в Единой лиге ВТБ начнётся четвертьфинал плей-офф, в рамках которого команды будут бороться за право выхода в полуфинал. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 1/4 финала.

Расписание 1/4 финала плей-офф Единой лиги.

«Зенит» (1) – «Парма» (8);
(4) «Локомотив-Кубань» – «Уралмаш» (5).

Данные команды проведут матчи 22, 24, 27, 29 апреля и 2 мая.

ЦСКА (2) – «Пари НН» (7);
УНИКС (3) – «Автодор» (6);

Данные команды проведут матчи 23, 25, 28, 30 апреля и 3 мая

Также отметим, что в четвертьфинале клубы играют в серии до трёх побед по схеме 2+2+1.

Ранее появилось видео, где американские легионеры «Автодора» исполнили танец под патриотичную российскую песню.

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