Пашутин прокомментировал выход «Пармы» в плей-офф Единой лиги

Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу своих подопечных в матче плей-ин Единой лиги с МБА-МАИ (93:76).

«Во-первых, хочу поздравить всех с победой и поблагодарить болельщиков, что были с командой до конца. Всегда быть с командой в тяжёлые и хорошие моменты – это дорогого стоит. Ребята прониклись этим, сегодня парни бились и каждый отдавал по максимуму. В Перми лучшие болельщики, все хотят, чтобы сезон продолжался.

Сегодня мы показали одну из лучших защит в сезоне. Все ребята были сфокусированы и хорошо защищались. Хорошо играли 1 на 1. Закрыли Трушкина и Барашкова. Хочу отметить всю команду, всё отдавали игре. Сегодня проявили командный дух. Самое главное, что победили и важно восстановиться и играть на победу в плей-офф с «Зенитом», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги.