Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пашутин прокомментировал выход «Пармы» в плей-офф Единой лиги

Пашутин прокомментировал выход «Пармы» в плей-офф Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу своих подопечных в матче плей-ин Единой лиги с МБА-МАИ (93:76).

Единая лига ВТБ . Плей-ин
19 апреля 2025, суббота. 15:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
93 : 76
МБА-МАИ
Москва
Парма: Нэвелс - 28, Хэмм - 21, Захаров - 13, Уиттакер - 10, Чебуркин - 9, Ильницкий - 7, Якушин - 3, Руженцев - 2, Морозов, Тучков, Шашков
МБА-МАИ: Зубков - 17, Минченко - 12, Воронов - 11, Барашков - 9, Трушкин - 8, Певнев - 6, Касаткин - 4, Белоусов - 4, Коновалов - 3, Личутин - 2, Сорокин, Савченко

«Во-первых, хочу поздравить всех с победой и поблагодарить болельщиков, что были с командой до конца. Всегда быть с командой в тяжёлые и хорошие моменты – это дорогого стоит. Ребята прониклись этим, сегодня парни бились и каждый отдавал по максимуму. В Перми лучшие болельщики, все хотят, чтобы сезон продолжался.

Сегодня мы показали одну из лучших защит в сезоне. Все ребята были сфокусированы и хорошо защищались. Хорошо играли 1 на 1. Закрыли Трушкина и Барашкова. Хочу отметить всю команду, всё отдавали игре. Сегодня проявили командный дух. Самое главное, что победили и важно восстановиться и играть на победу в плей-офф с «Зенитом», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги.

Материалы по теме
Впереди два финала. Какие шансы у «Пармы» пробиться в плей-офф Единой лиги?
Впереди два финала. Какие шансы у «Пармы» пробиться в плей-офф Единой лиги?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android