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Стало известно, когда Лиллард вернётся на площадку

Стало известно, когда Лиллард вернётся на площадку
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34-летний американский разыгрывающий защитник клуба «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард может вернуться в составе команды или во второй или в третьей игре серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс». Об этом сообщил авторитетный североамериканский инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Лиллард излечился от тромбоза глубоких вен и больше не принимает разжижающие кровь препараты.

В завершившемся сезоне регулярного чемпионата НБА американский атлет принял участие в 58 матчах. В среднем за встречу Лиллард набирал 24,9 очка, делал 4,7 подбора, отдавал 7,1 результативной передачи, а также совершал 1,2 перехвата.

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