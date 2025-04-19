Тренер «Кавальерс» Кенни Аткинсон победил в номинации «Тренер года в НБА»

57-летний главный тренер клуба из штата Огайо «Кливленд Кавальерс» Кенни Аткинсон стал победителем в номинации «Тренер года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)» в сезоне-2024/2025. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Напомним, «Кливленд» под руководством Аткинсона в регулярном чемпионате НБА победил в 64 матчах и потерпел поражение в 18 встречах.

В качестве главного тренера команды Кенни начал работать с 2024 года. До этого американский специалист работал ассистентом в таких клубах, как «Голден Стэйт Уорриорз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Нью-Йорк Никс,» «Атланта Хоукс», а также в мужской сборной Франции.