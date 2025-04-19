Василий Карасёв прокомментировал поражение МБА-МАИ в плей-ин Единой лиги
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Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал поражение своих подопечных в решающем матче плей-ин за выход в плей-офф Единой лиги с «Пармой» (76:93).
Единая лига ВТБ . Плей-ин
19 апреля 2025, суббота. 15:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
93 : 76
МБА-МАИ
Москва
Парма: Нэвелс - 28, Хэмм - 21, Захаров - 13, Уиттакер - 10, Чебуркин - 9, Ильницкий - 7, Якушин - 3, Руженцев - 2, Морозов, Тучков, Шашков
МБА-МАИ: Зубков - 17, Минченко - 12, Воронов - 11, Барашков - 9, Трушкин - 8, Певнев - 6, Касаткин - 4, Белоусов - 4, Коновалов - 3, Личутин - 2, Сорокин, Савченко
«Поздравляю «Парму» и её болельщиков с выходом в плей-офф. Самое главное по этому сезону: как показала игра, «Парма» больше заслуживает играть в плей-офф. Всё-таки у нас есть свои проблемы по составу и по ротации. Лидеры у нас получили травмы, Коновалов сегодня играл на уколах, также был травмирован Зубков, как следствие – игра совсем провалилась.
Спасибо команде за то, что всё равно бились и боролись. Это игра, так бывает. Будем надеяться, что в следующем году будем бороться», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт Единой лиги.
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