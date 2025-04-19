Василий Карасёв прокомментировал поражение МБА-МАИ в плей-ин Единой лиги

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал поражение своих подопечных в решающем матче плей-ин за выход в плей-офф Единой лиги с «Пармой» (76:93).

«Поздравляю «Парму» и её болельщиков с выходом в плей-офф. Самое главное по этому сезону: как показала игра, «Парма» больше заслуживает играть в плей-офф. Всё-таки у нас есть свои проблемы по составу и по ротации. Лидеры у нас получили травмы, Коновалов сегодня играл на уколах, также был травмирован Зубков, как следствие – игра совсем провалилась.

Спасибо команде за то, что всё равно бились и боролись. Это игра, так бывает. Будем надеяться, что в следующем году будем бороться», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт Единой лиги.