Дуэйн Уэйд: в некоторых матчах Леброн выглядит всё тем же парнем, которым был в 2003 году

Трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд высказался о спортивном долголетии лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Не секрет, насколько мы все под впечатлением. Такого не удавалось ни одному баскетболисту в истории. Мы видели, как Том Брэди доминировал в НФЛ, когда ему было 40, но в баскетболе на таком уровне мы никогда не видели. Да, некоторые игроки выступали в лиге в таком возрасте, но мы не видели такого уровня доминирования. В некоторых матчах не видно никакого спада производительности. В некоторых матчах он выглядит всё тем же парнем, которым был в 2003 году. Это действительно впечатляет.

Это, пожалуй, усиливает его позиции в споре за величайшего игрока в истории, потому что у него уникальная карьера. Он не похож ни на кого другого», — приводит слова Дуэйна Уэйда HoopsHype.