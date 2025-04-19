Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дуэйн Уэйд: в некоторых матчах Леброн выглядит всё тем же парнем, которым был в 2003 году

Дуэйн Уэйд: в некоторых матчах Леброн выглядит всё тем же парнем, которым был в 2003 году
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд высказался о спортивном долголетии лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Не секрет, насколько мы все под впечатлением. Такого не удавалось ни одному баскетболисту в истории. Мы видели, как Том Брэди доминировал в НФЛ, когда ему было 40, но в баскетболе на таком уровне мы никогда не видели. Да, некоторые игроки выступали в лиге в таком возрасте, но мы не видели такого уровня доминирования. В некоторых матчах не видно никакого спада производительности. В некоторых матчах он выглядит всё тем же парнем, которым был в 2003 году. Это действительно впечатляет.

Это, пожалуй, усиливает его позиции в споре за величайшего игрока в истории, потому что у него уникальная карьера. Он не похож ни на кого другого», — приводит слова Дуэйна Уэйда HoopsHype.

Материалы по теме
Младший сын Леброна выбрал путь! У Брайса есть всё, чтобы стать круче Бронни
Видео
Младший сын Леброна выбрал путь! У Брайса есть всё, чтобы стать круче Бронни
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android