Клэй Томпсон ответил, отказался бы он от перехода в «Даллас», если бы знал будущее команды

Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон ответил, отказался бы он от перехода в техасский клуб, если бы знал, что в текущем сезоне НБА произойдёт с командой.

— Приняли бы вы другое решение, будучи свободным агентом летом 2024 года, если бы знали, что ждёт «Даллас» в будущем?

— Не поступайте так со мной, не делайте этого (опустил голову и качая ею, смеясь). Это довольно нелепый вопрос. У меня нет машины времени, и не верю в то, что можно вернуться назад [и что-то изменить]. Если бы я так делал всю карьеру, я не был бы там, где я сейчас, и не смог бы пережить две очень тяжёлые травмы. Так что я здесь, в Далласе. Мне понравилось здесь играть, и я смотрю в будущее, — приводит слова Томпсона портал ESPN.