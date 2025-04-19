Дабл-дабл Адетокунбо не помог «Милуоки» победить «Пэйсерс» в первом матче 1/8 плей-офф НБА

Сегодня, 19 апреля, на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США) матч 1/8 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Милуоки Бакс» и «Индианой Пэйсерс». Встреча завершилась со счётом 117:98 (33:25, 34:18, 26:33, 24:22) в пользу коллектива из Индианы.

Для команд эта встреча стала первой в рамках плей-офф. Следующая игра между ними состоится 23 апреля.

Наиболее результативным игроком в составе «Милуоки Бакс» стал греческий лёгкий форвард Яннис Адетокунбо. Ему удалось оформить дабл-дабл — набрать 36 очков и совершить 12 подборов. Также на свой счёт Яннис записал один перехват.

Самым результативным игроком в составе «Пэйсерс» стал камерунский центровой Паскаль Сиакам. Ему удалось набрать 25 очков, сделать семь подборов и отдать две передачи.