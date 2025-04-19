Кайл Кузма показал худшую игру в плей-офф среди всех игроков за последние 10 сезонов

29-летний форвард «Милуоки Бакс» американец Кайл Кузма в матче 1/8 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» показал худшую игру в рамках плей-офф за последние 10 сезонов лиги. Игра, в свою очередь, завершилась со счётом 117:98 (33:25, 34:18, 26:33, 24:22) в пользу коллектива из Индианы.

За 22 минуты игрового времени Кузма не набрал ни одного очка, не сделал ни одного подбора, не отдал ни одной передачи, а также не совершил ни одного перехвата и ни одного блок-шота.

Напомним, в рамках регулярного чемпионата НБА американский форвард принял участие в 65 матчах. В среднем за встречу ему удалось набирать 14,8 очка, а также делать 5,7 подбора.