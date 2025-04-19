Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кайл Кузма показал худшую игру в плей-офф среди всех игроков за последние 10 сезонов

Кайл Кузма показал худшую игру в плей-офф среди всех игроков за последние 10 сезонов
Комментарии

29-летний форвард «Милуоки Бакс» американец Кайл Кузма в матче 1/8 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» показал худшую игру в рамках плей-офф за последние 10 сезонов лиги. Игра, в свою очередь, завершилась со счётом 117:98 (33:25, 34:18, 26:33, 24:22) в пользу коллектива из Индианы.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
117 : 98
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 25, Тёрнер - 19, Нембард - 17, Матурин - 13, Макконнелл - 11, Халибёртон - 10, Несмит - 7, Топпин - 6, Брайант - 6, Уокер - 3, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Грин - 15, Трент-мл. - 14, Портер - 12, Лопес - 9, Роллинз - 5, Портис - 4, Коннотон - 3, Симс, Ливингстон, Принс, Кузма, Джексон

За 22 минуты игрового времени Кузма не набрал ни одного очка, не сделал ни одного подбора, не отдал ни одной передачи, а также не совершил ни одного перехвата и ни одного блок-шота.

Напомним, в рамках регулярного чемпионата НБА американский форвард принял участие в 65 матчах. В среднем за встречу ему удалось набирать 14,8 очка, а также делать 5,7 подбора.

Материалы по теме
Дабл-дабл Адетокунбо не помог «Милуоки» победить «Пэйсерс» в первом матче 1/8 плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android