Кайл Кузма показал худшую игру в плей-офф среди всех игроков за последние 10 сезонов
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29-летний форвард «Милуоки Бакс» американец Кайл Кузма в матче 1/8 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» показал худшую игру в рамках плей-офф за последние 10 сезонов лиги. Игра, в свою очередь, завершилась со счётом 117:98 (33:25, 34:18, 26:33, 24:22) в пользу коллектива из Индианы.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
117 : 98
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 25, Тёрнер - 19, Нембард - 17, Матурин - 13, Макконнелл - 11, Халибёртон - 10, Несмит - 7, Топпин - 6, Брайант - 6, Уокер - 3, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Грин - 15, Трент-мл. - 14, Портер - 12, Лопес - 9, Роллинз - 5, Портис - 4, Коннотон - 3, Симс, Ливингстон, Принс, Кузма, Джексон
За 22 минуты игрового времени Кузма не набрал ни одного очка, не сделал ни одного подбора, не отдал ни одной передачи, а также не совершил ни одного перехвата и ни одного блок-шота.
Напомним, в рамках регулярного чемпионата НБА американский форвард принял участие в 65 матчах. В среднем за встречу ему удалось набирать 14,8 очка, а также делать 5,7 подбора.
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