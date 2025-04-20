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Уэйд — об уходе Батлера из «Майами»: позорное пятно на репутации команды

Уэйд — об уходе Батлера из «Майами»: позорное пятно на репутации команды
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуэйн Уэйд поделился мнением о скандальном уходе лёгкого форварда Джимми Батлера из флоридского клуба «Майами Хит».

— Ты имеешь тесные связи с руководством «Майами Хит» и Пэтом Райли, а также являешься другом Джимми Батлера. Что думаешь о ситуации между Батлером и «Майами»?
— Мне это не понравилось. Я был откровенен на своём YouTube-канале, когда говорил, что мне не нравится пятно, которое эта ситуация продолжает оставлять на моей организации. Это не секрет. Но я также не указываю ни на кого пальцем и не говорю, что кто-то неправ. Не знаю. Меня там не было.

Всегда буду поддерживать игроков и всегда буду на связи, если это необходимо для [успеха] организации. Я предоставлю им всю возможную информацию о том, как действовать в таких ситуациях. Но в конечном счёте они будут делать то, что посчитают нужным.

[Но ситуация между Джимми и «Хит»] стала позорным пятном на нашей организации. Однако, на мой взгляд, Батлер также счастлив прямо сейчас. Мне кажется, что в «Майами» тоже рады жить в эпоху после ухода Джимми. Теперь они могут двигаться вперёд, навстречу своему будущему. К сожалению, так и должно было произойти. Я бы хотел, чтобы они решили свои вопросы более гладко, — приводит слова Уэйда портал Hoopshype.

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