Уэйд ответил, хотел бы он стать совладельцем «Чикаго Буллз»

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуэйн Уэйд ответил, хотел бы он когда-нибудь приобрести миноритарную долю клуба из Иллинойса «Чикаго Буллз», если учесть, что он уже является совладельцем команды «Чикаго Скай», которая выступает в WNBA.

«Честно говоря, не знаю. Я даже никогда не думал, что смогу когда-нибудь стать совладельцем «Юты Джаз». Это не входило в список моих дел, когда завершил карьеру в качестве профессионального баскетболиста.

Что касается «Чикаго Скай», то это была действительно отличная возможность [помочь команде] за год до возрождения WNBA. Я пришёл в лигу в качестве инвестора и хотел поддержать наших женщин, посещая матчи. Мы все хотим, чтобы эта игра развивалась. Потом сделал ещё один шаг вперёд, потому что нахожусь в этой сфере, где у меня появилась возможность инвестировать в команду, в которой был с тех пор, как родился в Чикаго», — приводит слова Уэйда портал Hoopshype.