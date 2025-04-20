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Уэйд ответил, хотел бы он стать совладельцем «Чикаго Буллз»

Уэйд ответил, хотел бы он стать совладельцем «Чикаго Буллз»
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуэйн Уэйд ответил, хотел бы он когда-нибудь приобрести миноритарную долю клуба из Иллинойса «Чикаго Буллз», если учесть, что он уже является совладельцем команды «Чикаго Скай», которая выступает в WNBA.

«Честно говоря, не знаю. Я даже никогда не думал, что смогу когда-нибудь стать совладельцем «Юты Джаз». Это не входило в список моих дел, когда завершил карьеру в качестве профессионального баскетболиста.

Что касается «Чикаго Скай», то это была действительно отличная возможность [помочь команде] за год до возрождения WNBA. Я пришёл в лигу в качестве инвестора и хотел поддержать наших женщин, посещая матчи. Мы все хотим, чтобы эта игра развивалась. Потом сделал ещё один шаг вперёд, потому что нахожусь в этой сфере, где у меня появилась возможность инвестировать в команду, в которой был с тех пор, как родился в Чикаго», — приводит слова Уэйда портал Hoopshype.

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