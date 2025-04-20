Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» с победы стартовать в серии с «Клипперс» в плей-офф НБА

В ночь с 19 на 20 апреля, на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере (США) состоялся матч 1/8 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась со счётом 100:98 (27:35, 22:18, 23:22, 26:23, 14:12) в пользу хозяев по итогам овертайма.

Наиболее результативным игроком в составе «Денвера» стал сербский форвард Никола Йокич. Ему удалось оформить дабл-дабл — набрать 29 очков и совершить 12 передач. Также на свой счёт Никола записал девять подборов. Его партнёр по команде форвард Аарон Гордон набрал 25 очков.

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стали американский разыгрывающий Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл: 32 очка, 11 передач и пять подборов. Звёздный лёгкий форвард Кавай Леонард набрал 22 очка. Хорватский центровой Ивица Зубац также сумел оформить дабл-дабл. В его активе 21 очко, 13 подборов и две передачи.

Для команд эта встреча стала первой в рамках плей-офф. Следующая игра между ними состоится также в Денвере 22 апреля.

Рекорды НБА: