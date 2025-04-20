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Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Клипперс, результат матча 20 апреля 2025, счёт 112:110 ОТ, первый матч 1/8 финала плей-офф НБА

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» с победы стартовать в серии с «Клипперс» в плей-офф НБА
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В ночь с 19 на 20 апреля, на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере (США) состоялся матч 1/8 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась со счётом 100:98 (27:35, 22:18, 23:22, 26:23, 14:12) в пользу хозяев по итогам овертайма.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2025, суббота. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
112 : 110
ОТ
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Гордон - 25, Маррей - 21, Уэстбрук - 15, Браун - 11, Уотсон - 6, Портер - 3, Пикетт - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 32, Леонард - 22, Зубац - 21, Пауэлл - 12, Данн - 10, Батюм - 9, Джонс - 4, Коффи, Богданович, Миллер, Кристи, Юбэнкс, Браун, Симмонс, Миллз

Наиболее результативным игроком в составе «Денвера» стал сербский форвард Никола Йокич. Ему удалось оформить дабл-дабл — набрать 29 очков и совершить 12 передач. Также на свой счёт Никола записал девять подборов. Его партнёр по команде форвард Аарон Гордон набрал 25 очков.

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стали американский разыгрывающий Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл: 32 очка, 11 передач и пять подборов. Звёздный лёгкий форвард Кавай Леонард набрал 22 очка. Хорватский центровой Ивица Зубац также сумел оформить дабл-дабл. В его активе 21 очко, 13 подборов и две передачи.

Для команд эта встреча стала первой в рамках плей-офф. Следующая игра между ними состоится также в Денвере 22 апреля.

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