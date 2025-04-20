«Нью-Йорк» обыграл «Детройт» и повёл в серии плей-офф НБА
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Завершился первый матч 1/8 финала плей-офф НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 123:112.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
123 : 112
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Йорк Никс: Брансон - 34, Ануноби - 23, Таунс - 23, Пэйн - 14, Харт - 13, Бриджес - 8, Робинсон - 6, Шамет - 2, Райт, Макбрайд, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Хукпорти
Детройт Пистонс: Харрис - 25, Каннингем - 21, Бисли - 20, Хардуэй-младший - 19, Томпсон - 10, Шрёдер - 8, Дюрен - 7, Стюарт - 2, Холланд, Рид, Фонтеккио, Сассер, Клинтман, Уотерс III
В составе «Никс» самым результативным стал Джейлен Брансон, который записал в свой актив 34 очка. Лучшую результативность в «Детройте» показал Тобиас Харрис, на счету которого 25 очков.
Таким образом, «Никс» повели в серии 1-0. Следующий матч состоится 22 апреля. Напомним, «Никс» финишировали в регулярном чемпионате на третьем месте Западной конференции. «Детройт», в свою очередь, занял шестое место.
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