Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Нью-Йорк Никс – Детройт, результат матча 20 апреля 2025, счет 123:112, первый матч 1/8 финала плей-офф НБА 2024/2025

«Нью-Йорк» обыграл «Детройт» и повёл в серии плей-офф НБА
Комментарии

Завершился первый матч 1/8 финала плей-офф НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 123:112.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
123 : 112
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Йорк Никс: Брансон - 34, Ануноби - 23, Таунс - 23, Пэйн - 14, Харт - 13, Бриджес - 8, Робинсон - 6, Шамет - 2, Райт, Макбрайд, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Хукпорти
Детройт Пистонс: Харрис - 25, Каннингем - 21, Бисли - 20, Хардуэй-младший - 19, Томпсон - 10, Шрёдер - 8, Дюрен - 7, Стюарт - 2, Холланд, Рид, Фонтеккио, Сассер, Клинтман, Уотерс III

В составе «Никс» самым результативным стал Джейлен Брансон, который записал в свой актив 34 очка. Лучшую результативность в «Детройте» показал Тобиас Харрис, на счету которого 25 очков.

Таким образом, «Никс» повели в серии 1-0. Следующий матч состоится 22 апреля. Напомним, «Никс» финишировали в регулярном чемпионате на третьем месте Западной конференции. «Детройт», в свою очередь, занял шестое место.

Календарь плей-офф НБА
Сетка плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android