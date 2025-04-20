«Нью-Йорк» обыграл «Детройт» и повёл в серии плей-офф НБА

Завершился первый матч 1/8 финала плей-офф НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 123:112.

В составе «Никс» самым результативным стал Джейлен Брансон, который записал в свой актив 34 очка. Лучшую результативность в «Детройте» показал Тобиас Харрис, на счету которого 25 очков.

Таким образом, «Никс» повели в серии 1-0. Следующий матч состоится 22 апреля. Напомним, «Никс» финишировали в регулярном чемпионате на третьем месте Западной конференции. «Детройт», в свою очередь, занял шестое место.