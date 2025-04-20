«Лейкерс» проиграли «Миннесоте» первый матч плей-офф НБА, Дончич и Леброн набрали 56 очков

В ночь с 19 на 20 апреля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч первого раунда плей-офф НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 117:95 и вышли вперёд в серии — 1-0.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, на счету которого 37 набранных очков, восемь подборов и один ассист. 40-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс набрал 19 очков при пяти подборах и трёх результативных передачах. В активе лёгкого форварда «Миннесоты» Джейдена Макдэниелса 25 очков, девять подборов и два ассиста.

Второй матч серии плей-офф между «Лейкерс» и «Тимбервулвз» пройдёт также в Лос-Анджелесе в ночь с 22 на 23 апреля мск.