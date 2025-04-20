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Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 20 апреля 2025, счет 95:117, 1/8 финала плей-офф НБА 2024-2025

«Лейкерс» проиграли «Миннесоте» первый матч плей-офф НБА, Дончич и Леброн набрали 56 очков
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В ночь с 19 на 20 апреля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч первого раунда плей-офф НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 117:95 и вышли вперёд в серии — 1-0.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
95 : 117
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 37, Джеймс - 19, Ривз - 16, Хатимура - 9, Кнехт - 5, Винсент - 3, Финни-Смит - 3, Вандербилт - 2, Хэйс - 1, Джеймс, Колоко, Милтон, Лень, Гудвин, Джемисон, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 25, Рид - 23, Эдвардс - 22, Рэндл - 16, Дивинченцо - 9, Конли - 9, Александер-Уолкер - 7, Кларк - 2, Гобер - 2, Гарза - 2, Шеннон, Инглс, Майнотт, Ньютон, Эдвардс, Миллер, Хиланд

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, на счету которого 37 набранных очков, восемь подборов и один ассист. 40-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс набрал 19 очков при пяти подборах и трёх результативных передачах. В активе лёгкого форварда «Миннесоты» Джейдена Макдэниелса 25 очков, девять подборов и два ассиста.

Второй матч серии плей-офф между «Лейкерс» и «Тимбервулвз» пройдёт также в Лос-Анджелесе в ночь с 22 на 23 апреля мск.

Плей-офф НБА. Календарь
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