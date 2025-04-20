В ночь с 19 на 20 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стартовал плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня прошли первые матчи в четырёх сериях первого раунда плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 20 апреля

«Индиана Пэйсерс» – «Милуоки Бакс» — 117:98 (1-0).

«Денвер Наггетс» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 112:110 OT (1-0).

«Нью-Йорк Никс» – «Детройт Пистонс» — 123:112 (1-0).

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 95:117 (0-1).

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