Результаты игрового дня НБА 20 апреля
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В ночь с 19 на 20 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стартовал плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня прошли первые матчи в четырёх сериях первого раунда плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 20 апреля
- «Индиана Пэйсерс» – «Милуоки Бакс» — 117:98 (1-0).
- «Денвер Наггетс» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 112:110 OT (1-0).
- «Нью-Йорк Никс» – «Детройт Пистонс» — 123:112 (1-0).
- «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 95:117 (0-1).
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
117 : 98
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 25, Тёрнер - 19, Нембард - 17, Матурин - 13, Макконнелл - 11, Халибёртон - 10, Несмит - 7, Топпин - 6, Брайант - 6, Уокер - 3, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Грин - 15, Трент-мл. - 14, Портер - 12, Лопес - 9, Роллинз - 5, Портис - 4, Коннотон - 3, Симс, Ливингстон, Принс, Кузма, Джексон
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2025, суббота. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
112 : 110
ОТ
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Гордон - 25, Маррей - 21, Уэстбрук - 15, Браун - 11, Уотсон - 6, Портер - 3, Пикетт - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 32, Леонард - 22, Зубац - 21, Пауэлл - 12, Данн - 10, Батюм - 9, Джонс - 4, Коффи, Богданович, Миллер, Кристи, Юбэнкс, Браун, Симмонс, Миллз
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
123 : 112
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Йорк Никс: Брансон - 34, Ануноби - 23, Таунс - 23, Пэйн - 14, Харт - 13, Бриджес - 8, Робинсон - 6, Шамет - 2, Райт, Макбрайд, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Хукпорти
Детройт Пистонс: Харрис - 25, Каннингем - 21, Бисли - 20, Хардуэй-младший - 19, Томпсон - 10, Шрёдер - 8, Дюрен - 7, Стюарт - 2, Холланд, Рид, Фонтеккио, Сассер, Клинтман, Уотерс III
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
95 : 117
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 37, Джеймс - 19, Ривз - 16, Хатимура - 9, Кнехт - 5, Винсент - 3, Финни-Смит - 3, Вандербилт - 2, Хэйс - 1, Джеймс, Колоко, Милтон, Лень, Гудвин, Джемисон, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 25, Рид - 23, Эдвардс - 22, Рэндл - 16, Дивинченцо - 9, Конли - 9, Александер-Уолкер - 7, Кларк - 2, Гобер - 2, Гарза - 2, Шеннон, Инглс, Майнотт, Ньютон, Эдвардс, Миллер, Хиланд
Видео: Леброн Джеймс встретился с Дэвидом Бекхэмом перед матчем НБА
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