Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Лейкерс» Редик объяснил причины поражения в первом матче с «Миннесотой»

Главный тренер «Лейкерс» Редик объяснил причины поражения в первом матче с «Миннесотой»
Комментарии

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик объяснил причины поражения в первом матче первого раунда плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз» (96:117).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
95 : 117
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 37, Джеймс - 19, Ривз - 16, Хатимура - 9, Кнехт - 5, Гудвин - 5, Винсент - 3, Финни-Смит - 3, Вандербилт - 2, Хэйс - 1, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 25, Рид - 23, Эдвардс - 22, Рэндл - 16, Дивинченцо - 9, Конли - 9, Александер-Уолкер - 7, Шеннон - 2, Кларк - 2, Гобер - 2, Гарза - 2, Инглс, Майнотт, Миллер

«Я не уверен, что физически мы были готовы, если это имеет смысл. И действительно, когда они начали играть с большим напором и атлетичностью, мы просто не сразу отреагировали на это. А затем на отрезке от начала второй четверти до четырёх-пяти минут третьей, вы знаете, мы проиграли этот отрезок в 34 очка. Так что, вы знаете, это настоящий разрыв», — приводит слова Редика издание Clutch Points.

Материалы по теме
Дончич не оценил дерзость Эдвардса. «Миннесота» красиво разнесла «Лейкерс» в плей-офф НБА
Видео
Дончич не оценил дерзость Эдвардса. «Миннесота» красиво разнесла «Лейкерс» в плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android