Главный тренер «Лейкерс» Редик объяснил причины поражения в первом матче с «Миннесотой»
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик объяснил причины поражения в первом матче первого раунда плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз» (96:117).
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
95 : 117
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 37, Джеймс - 19, Ривз - 16, Хатимура - 9, Кнехт - 5, Гудвин - 5, Винсент - 3, Финни-Смит - 3, Вандербилт - 2, Хэйс - 1, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 25, Рид - 23, Эдвардс - 22, Рэндл - 16, Дивинченцо - 9, Конли - 9, Александер-Уолкер - 7, Шеннон - 2, Кларк - 2, Гобер - 2, Гарза - 2, Инглс, Майнотт, Миллер
«Я не уверен, что физически мы были готовы, если это имеет смысл. И действительно, когда они начали играть с большим напором и атлетичностью, мы просто не сразу отреагировали на это. А затем на отрезке от начала второй четверти до четырёх-пяти минут третьей, вы знаете, мы проиграли этот отрезок в 34 очка. Так что, вы знаете, это настоящий разрыв», — приводит слова Редика издание Clutch Points.
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