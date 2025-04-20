Главный тренер «Лейкерс» Редик объяснил причины поражения в первом матче с «Миннесотой»

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик объяснил причины поражения в первом матче первого раунда плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз» (96:117).

«Я не уверен, что физически мы были готовы, если это имеет смысл. И действительно, когда они начали играть с большим напором и атлетичностью, мы просто не сразу отреагировали на это. А затем на отрезке от начала второй четверти до четырёх-пяти минут третьей, вы знаете, мы проиграли этот отрезок в 34 очка. Так что, вы знаете, это настоящий разрыв», — приводит слова Редика издание Clutch Points.