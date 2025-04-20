Харден — о поражении в первом матче с «Денвером»: «Клипперс» проиграли сами себе

35-летний американский разыгрывающий защитник калифорнийского клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден высказался о поражении в первом матче первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 с «Денвер Наггетс» (110:112 ОТ).

«Что ж, такова игра. Мы проиграли сами себе, ничего больше. Такова игра», — приводит слова Джея издание The Tribune.

Йокич из «Денвера» оформил дабл-дабл — набрал 29 очков и совершил 12 передач.

Харден стал самым результативным в составе «парусников», оформив дабл-дабл: 32 очка, 11 передач и пять подборов. Звёздный лёгкий форвард Кавай Леонард набрал 22 очка.