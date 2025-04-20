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Харден — о поражении в первом матче с «Денвером»: «Клипперс» проиграли сами себе

Харден — о поражении в первом матче с «Денвером»: «Клипперс» проиграли сами себе
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35-летний американский разыгрывающий защитник калифорнийского клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден высказался о поражении в первом матче первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 с «Денвер Наггетс» (110:112 ОТ).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2025, суббота. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
112 : 110
ОТ
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Гордон - 25, Маррей - 21, Уэстбрук - 15, Браун - 11, Уотсон - 6, Портер - 3, Пикетт - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 32, Леонард - 22, Зубац - 21, Пауэлл - 12, Данн - 10, Батюм - 9, Джонс - 4, Коффи, Богданович, Миллер, Кристи, Юбэнкс, Браун, Симмонс, Миллз

«Что ж, такова игра. Мы проиграли сами себе, ничего больше. Такова игра», — приводит слова Джея издание The Tribune.

Йокич из «Денвера» оформил дабл-дабл — набрал 29 очков и совершил 12 передач.

Харден стал самым результативным в составе «парусников», оформив дабл-дабл: 32 очка, 11 передач и пять подборов. Звёздный лёгкий форвард Кавай Леонард набрал 22 очка.

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