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В УГМК провели встречу с поклонниками в популярном формате «кофе-рейв»

В УГМК провели встречу с поклонниками в популярном формате «кофе-рейв»
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Женский баскетбольный клуб из Екатеринбурга УГМК 18 апреля провёл встречу со своими поклонниками в популярном формате «кофе-рейв».

Фото: БК УГМК

Кофейные рейвы или morning coffee club – смешанный формат вечеринки и утреннего кофе в кругу единомышленников. Страна зарождения данного формата встречи неизвестна.

Фото: БК УГМК

24 и 26 апреля у УГМК запланированы два финальных матча сезона-2024/2025 на стадионе «УГМК Арена» вместимостью 12 000 чел. с командой «Надежда» из Оренбургской области.

Клуб из Екатеринбурга является самым титулованным в истории страны и обильно поставляет наших игроков в женскую НБА. На последнем драфте женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Анастасия Косу была выбрана во втором раунде под общим 15-м номером её выбрала команда «Миннесота Линкс».

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