В УГМК провели встречу с поклонниками в популярном формате «кофе-рейв»

Женский баскетбольный клуб из Екатеринбурга УГМК 18 апреля провёл встречу со своими поклонниками в популярном формате «кофе-рейв».
Фото: БК УГМК
Фото: БК УГМК
24 и 26 апреля у УГМК запланированы два финальных матча сезона-2024/2025 на стадионе «УГМК Арена» вместимостью 12 000 чел. с командой «Надежда» из Оренбургской области.
Клуб из Екатеринбурга является самым титулованным в истории страны и обильно поставляет наших игроков в женскую НБА. На последнем драфте женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Анастасия Косу была выбрана во втором раунде под общим 15-м номером её выбрала команда «Миннесота Линкс».