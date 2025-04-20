Уэстбрук — о победе над «Клипперс»: любым чёртовым путём

36-летний звёздный американский профессиональный баскетболист Расселл Уэстбрук, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции разыгрывающего защитника, прокомментировал победу в первом матче первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» (112:110 ОТ).

«Моя работа — найти способ добиться успеха любым чёртовым путём», — приводит слова Уэстбрука издание Sports Illustrated.

В матче со своей бывшей командой Расселл набрал 15 очков, сделал восемь подборов, три передачи и два перехвата при одной потере. Менее чем за 30 секунд до конца четвёртой четверти Уэстбрук стал автором важного трёхочкового попадания, а за 10 секунд до окончания овертайма запрессинговал Джеймса Хардена при вводе мяча, спровоцировав потерю.