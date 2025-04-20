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Уэстбрук — о победе над «Клипперс»: любым чёртовым путём

Уэстбрук — о победе над «Клипперс»: любым чёртовым путём
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36-летний звёздный американский профессиональный баскетболист Расселл Уэстбрук, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции разыгрывающего защитника, прокомментировал победу в первом матче первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» (112:110 ОТ).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2025, суббота. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
112 : 110
ОТ
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Гордон - 25, Маррей - 21, Уэстбрук - 15, Браун - 11, Уотсон - 6, Портер - 3, Пикетт - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 32, Леонард - 22, Зубац - 21, Пауэлл - 12, Данн - 10, Батюм - 9, Джонс - 4, Коффи, Богданович, Миллер, Кристи, Юбэнкс, Браун, Симмонс, Миллз

«Моя работа — найти способ добиться успеха любым чёртовым путём», — приводит слова Уэстбрука издание Sports Illustrated.

В матче со своей бывшей командой Расселл набрал 15 очков, сделал восемь подборов, три передачи и два перехвата при одной потере. Менее чем за 30 секунд до конца четвёртой четверти Уэстбрук стал автором важного трёхочкового попадания, а за 10 секунд до окончания овертайма запрессинговал Джеймса Хардена при вводе мяча, спровоцировав потерю.

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