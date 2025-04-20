Лиллард, пропустивший первый матч плей-офф, вступил в конфликт со звездой «Индианы»

34-летний звёздный разыгрывающий защитник Дэмьен Лиллард, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), вступил в словесную перепалку с защитником «Индианы Пэйсерс» Тайризом Халибёртоном во время первого матча (98:117) первого раунда плей-офф сезона-2024/2025, который Лиллард пропустил из-за процедуры восстановления после тромбоза.

Фото: Кадр из трансляции

«Продолжай разговаривать. Я запишу дисс на твою задницу», — сказал Лиллард Халибёртону.

Diss-track — обличающая композиция, направленная на подрыв авторитета и уважения одним рэпером (группой) другого (группы).

На счету Халибёртона дабл-дабл — 10 очков, 12 передач и семь подборов.