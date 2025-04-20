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Лиллард, пропустивший первый матч плей-офф, вступил в конфликт со звездой «Индианы»

Лиллард, пропустивший первый матч плей-офф, вступил в конфликт со звездой «Индианы»
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34-летний звёздный разыгрывающий защитник Дэмьен Лиллард, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), вступил в словесную перепалку с защитником «Индианы Пэйсерс» Тайризом Халибёртоном во время первого матча (98:117) первого раунда плей-офф сезона-2024/2025, который Лиллард пропустил из-за процедуры восстановления после тромбоза.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
117 : 98
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 25, Тёрнер - 19, Нембард - 17, Матурин - 13, Макконнелл - 11, Халибёртон - 10, Несмит - 7, Топпин - 6, Брайант - 6, Уокер - 3, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Грин - 15, Трент-мл. - 14, Портер - 12, Лопес - 9, Роллинз - 5, Портис - 4, Коннотон - 3, Симс, Ливингстон, Принс, Кузма, Джексон

Фото: Кадр из трансляции

«Продолжай разговаривать. Я запишу дисс на твою задницу», — сказал Лиллард Халибёртону.

Diss-track — обличающая композиция, направленная на подрыв авторитета и уважения одним рэпером (группой) другого (группы).

На счету Халибёртона дабл-дабл — 10 очков, 12 передач и семь подборов.

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