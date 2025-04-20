Звезда «Сакраменто» Дерозан подрался в баре после вылета из постсезона — TMZ

35-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз», Демар Дерозан после поражения в матче с «Даллас Маверикс» (106:120) и вылета из плей-ин в сезоне-2024/2025 подрался в баре в Калифорнии, сообщило издание TMZ Sports.

По информации издания, в пятницу Дерозан подрался с другим мужчиной в суши-ресторане в Калабасасе, штат Калифорния. На видео, опубликованном изданием, видно, как полиция применяет физическую силу к мужчине, который лежал на земле, задрав ноги кверху. Мужчина в костюме удерживал Дерозана, в то время как женщина в сером спортивном костюме подскочила, чтобы помочь разнять их. Слышно, как мужчина, который дрался с Дерозаном, сказал: «Мне нужен мой телефон» и продолжал требовать свой гаджет обратно.