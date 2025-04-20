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Звезда «Сакраменто» Дерозан подрался в баре после вылета из постсезона — TMZ

Звезда «Сакраменто» Дерозан подрался в баре после вылета из постсезона — TMZ
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35-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз», Демар Дерозан после поражения в матче с «Даллас Маверикс» (106:120) и вылета из плей-ин в сезоне-2024/2025 подрался в баре в Калифорнии, сообщило издание TMZ Sports.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
17 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
106 : 120
Даллас Маверикс
Даллас
Сакраменто Кингз: Дерозан - 33, Лавин - 20, Сабонис - 11, Картер - 10, Мюррэй - 9, Эллис - 9, Лайлз - 5, Валанчюнас - 4, Дэвис - 3, Джонс - 2, Макдермотт, Фульц, Краудер
Даллас Маверикс: Дэвис - 27, Томпсон - 23, Уильямс - 17, Вашингтон - 17, Экзам - 11, Маршалл - 9, Гэффорд - 9, Лайвли - 5, Кристи - 2, Харди, Пауэлл, Мартин, Динвидди

По информации издания, в пятницу Дерозан подрался с другим мужчиной в суши-ресторане в Калабасасе, штат Калифорния. На видео, опубликованном изданием, видно, как полиция применяет физическую силу к мужчине, который лежал на земле, задрав ноги кверху. Мужчина в костюме удерживал Дерозана, в то время как женщина в сером спортивном костюме подскочила, чтобы помочь разнять их. Слышно, как мужчина, который дрался с Дерозаном, сказал: «Мне нужен мой телефон» и продолжал требовать свой гаджет обратно.

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