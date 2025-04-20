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Комментатор ESPN, сказавший, что Леброн не нытик, подвергся критике

Комментатор ESPN, сказавший, что Леброн не нытик, подвергся критике
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61-летний баскетбольный аналитик из американского колледжа, который в данный момент работает на ESPN, Джей Скот Билас подвергся критике фанатов после того, как во время первого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесотой Тимбервулвз» (95:117) назвал четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса не нытиком.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
95 : 117
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 37, Джеймс - 19, Ривз - 16, Хатимура - 9, Кнехт - 5, Гудвин - 5, Винсент - 3, Финни-Смит - 3, Вандербилт - 2, Хэйс - 1, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 25, Рид - 23, Эдвардс - 22, Рэндл - 16, Дивинченцо - 9, Конли - 9, Александер-Уолкер - 7, Шеннон - 2, Кларк - 2, Гобер - 2, Гарза - 2, Инглс, Майнотт, Миллер

«Чёрт возьми, Билас серьёзно назвал Леброна не нытиком в прямом эфире», — написал один из фанатов в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Билас только что сказал «он не нытик»… о Леброне Джеймсе??!?! Джей когда-нибудь раньше смотрел, как играет Леброн? Какой совершенно странный комментарий», — поделился мыслями другой зритель.

Эпизод произошёл в момент, когда на Леброне не свистнули фол и он в знак протеста упал на пол перед судьёй, медленно поднимаясь обратно.

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