Главный тренер «Миннесоты» — о победе над «Лейкерс»: иногда становимся мягкотелыми

55-летний американский профессиональный баскетбольный тренер и бывший игрок Крис Финч, являющийся наставником команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз», прокомментировал победу в первом матче первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 над «Лос-Анджелес Лейкерс» (117:95).

«Иногда, когда мы получаем слишком много любви, признания и внимания, мы становимся немного мягкотелыми», — приводит слова Финча издание Clutch Points.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, на счету которого 37 набранных очков, восемь подборов и один ассист. 40-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс набрал 19 очков при пяти подборах и трёх результативных передачах. В активе лёгкого форварда «Миннесоты» Джейдена Макдэниелса 25 очков, девять подборов и два ассиста.