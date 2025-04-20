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Главный тренер «Миннесоты» — о победе над «Лейкерс»: иногда становимся мягкотелыми

Главный тренер «Миннесоты» — о победе над «Лейкерс»: иногда становимся мягкотелыми
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55-летний американский профессиональный баскетбольный тренер и бывший игрок Крис Финч, являющийся наставником команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз», прокомментировал победу в первом матче первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 над «Лос-Анджелес Лейкерс» (117:95).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
95 : 117
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 37, Джеймс - 19, Ривз - 16, Хатимура - 9, Кнехт - 5, Гудвин - 5, Винсент - 3, Финни-Смит - 3, Вандербилт - 2, Хэйс - 1, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 25, Рид - 23, Эдвардс - 22, Рэндл - 16, Дивинченцо - 9, Конли - 9, Александер-Уолкер - 7, Шеннон - 2, Кларк - 2, Гобер - 2, Гарза - 2, Инглс, Майнотт, Миллер

«Иногда, когда мы получаем слишком много любви, признания и внимания, мы становимся немного мягкотелыми», — приводит слова Финча издание Clutch Points.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, на счету которого 37 набранных очков, восемь подборов и один ассист. 40-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс набрал 19 очков при пяти подборах и трёх результативных передачах. В активе лёгкого форварда «Миннесоты» Джейдена Макдэниелса 25 очков, девять подборов и два ассиста.

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