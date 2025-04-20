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Леброна раскритиковали после его слов о том, что необходим матч для привыкания к плей-офф

Леброна раскритиковали после его слов о том, что необходим матч для привыкания к плей-офф
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40-летний американский игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс», был раскритикован фанатами после своих слов о проигранном первом матче первого раунда плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз» (95:117).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
95 : 117
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 37, Джеймс - 19, Ривз - 16, Хатимура - 9, Кнехт - 5, Гудвин - 5, Винсент - 3, Финни-Смит - 3, Вандербилт - 2, Хэйс - 1, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 25, Рид - 23, Эдвардс - 22, Рэндл - 16, Дивинченцо - 9, Конли - 9, Александер-Уолкер - 7, Шеннон - 2, Кларк - 2, Гобер - 2, Гарза - 2, Инглс, Майнотт, Миллер

«Иногда требуется четверть, две четверти, полная игра, чтобы снова привыкнуть к баскетболу плей-офф», — приводит слова Леброна издание Wichita Eagle.

«Разве ты не сыграл около 300 таких матчей до этого, братан?» — написал один из фанатов в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Этот Величайший занимается этим уже 20 лет. Ему следовало бы уже «привыкнуть» к баскетболу в плей-офф», — поделился другой поклонник.

«Это самая глупая вещь, которую Леброн когда-либо говорил», — добавил третий.

«Никакой ответственности. Величайшие так не могут говорить», — рассказал четвёртый поклонник.

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