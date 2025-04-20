Леброна раскритиковали после его слов о том, что необходим матч для привыкания к плей-офф

40-летний американский игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс», был раскритикован фанатами после своих слов о проигранном первом матче первого раунда плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз» (95:117).
«Иногда требуется четверть, две четверти, полная игра, чтобы снова привыкнуть к баскетболу плей-офф», — приводит слова Леброна издание Wichita Eagle.
«Разве ты не сыграл около 300 таких матчей до этого, братан?» — написал один из фанатов в социальной сети Х (ранее Twitter).
«Этот Величайший занимается этим уже 20 лет. Ему следовало бы уже «привыкнуть» к баскетболу в плей-офф», — поделился другой поклонник.
«Это самая глупая вещь, которую Леброн когда-либо говорил», — добавил третий.
«Никакой ответственности. Величайшие так не могут говорить», — рассказал четвёртый поклонник.