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Видео: экс-игрок НБА набрал 83 очка в Азии

Видео: экс-игрок НБА набрал 83 очка в Азии
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34-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за полупрофессиональный азиатский клуб «Сингапур Адроит», Лэнс Стивенсон набрал 83 очка во время матча в Китае.

Это произошло во время турнира ACC Asia Challenger Cup 2025, в котором принимают участие команды стран Китая, Индонезии, Таиланда и других азиатских стран. Сообщается, что команда Лэнса одержала победу со счётом 136:84.

Стивенсон выступал в НБА с 2010-го по 2019-й, затем ушёл в Китай, а в 2021 году вернулся на полтора сезона в североамериканскую лигу. Запомнился своей игрой за «Индиану Пэйсерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», также побывав в составе таких команд, как «Мемфис Гриззлиз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Шарлотт Хорнетс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Атланта Хоукс».

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