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Одна из главных звёзд WNBA посетила матч плей-офф НБА между «Милуоки» и «Индианой»

Одна из главных звёзд WNBA посетила матч плей-офф НБА между «Милуоки» и «Индианой»
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23-летняя американская баскетболистка, играющая за клуб «Индиана Фивер» на позиции защитника в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), Кейтлин Кларк посетила первый матч первого раунда НБА между командами «Милуоки Бакс» и «Индиана Пэйсерс», закончившийся победой коллектива из Индианы со счётом 117:98.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
117 : 98
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 25, Тёрнер - 19, Нембард - 17, Матурин - 13, Макконнелл - 11, Халибёртон - 10, Несмит - 7, Топпин - 6, Брайант - 6, Уокер - 3, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Грин - 15, Трент-мл. - 14, Портер - 12, Лопес - 9, Роллинз - 5, Портис - 4, Коннотон - 3, Симс, Ливингстон, Принс, Кузма, Джексон

Фото: Кадр из трансляции

Самым результативным игроком в составе «Пэйсерс» стал камерунский форвард Паскаль Сиакам. Ему удалось набрать 25 очков, сделать семь подборов и отдать две передачи.

Кейтлин была выбрана под первым номером драфта WNBA 2024 года клубом «Индиана Фивер». По итогам минувшего сезона Кларк признана новичком сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации. Спортсменка получила 66 голосов из 67 от спортивных журналистов и комментаторов.

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