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Джимми Батлер смотрел матч плей-офф НБА дома в форме «Уорриорз»

Джимми Батлер смотрел матч плей-офф НБА дома в форме «Уорриорз»
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35-летний американский баскетболист Джимми Батлер, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда, смотрел первый матч первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 между «Индианой Пэйсерс» и «Милуоки Бакс» (117:98) дома в окружении друзей и в джерси «воинов».

Самым результативным игроком в составе «Пэйсерс» стал камерунский форвард Паскаль Сиакам. Ему удалось набрать 25 очков, сделать семь подборов и отдать две передачи.

«Уорриорз» в первом раунде встретятся с коллективом из Техаса — «Хьюстон Рокетс». Первый матч состоится в ночь на 21 апреля.

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