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Тренер «Никс» Тибодо прокомментировал 11 очков Пэйна в четвёртой четверти с «Детройтом»

Тренер «Никс» Тибодо прокомментировал 11 очков Пэйна в четвёртой четверти с «Детройтом»
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Главный тренер коллектива Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Том Тибодо оценил игру 30-летнего защитника команды Кэмерона Пэйна, который по ходу четвёртой четверти первого матча плей-офф с «Детройт Пистонс» (123:112) набрал 11 очков.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
123 : 112
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Йорк Никс: Брансон - 34, Ануноби - 23, Таунс - 23, Пэйн - 14, Харт - 13, Бриджес - 8, Робинсон - 6, Шамет - 2, Райт, Макбрайд, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Хукпорти
Детройт Пистонс: Харрис - 25, Каннингем - 21, Бисли - 20, Хардуэй-младший - 19, Томпсон - 10, Шрёдер - 8, Дюрен - 7, Стюарт - 2, Холланд, Рид, Фонтеккио, Сассер, Клинтман, Уотерс III

«Он катализатор, который вмешивается в ход встречи и заставляет всё происходить в нашу пользу», — приводит слова Тибодо издание Sports Illustrated.

Всего на счету Пэйтона 14 очков, одна передача и один перехват при одной потере. Он стал самым результативным игроком среди запасных «Нью-Йорка». Лучшим же в их команде оказался Джейлен Брансон — 34 очка, два подбора и восемь передач при одной потере.

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