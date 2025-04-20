Тренер «Никс» Тибодо прокомментировал 11 очков Пэйна в четвёртой четверти с «Детройтом»

Главный тренер коллектива Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Том Тибодо оценил игру 30-летнего защитника команды Кэмерона Пэйна, который по ходу четвёртой четверти первого матча плей-офф с «Детройт Пистонс» (123:112) набрал 11 очков.

«Он катализатор, который вмешивается в ход встречи и заставляет всё происходить в нашу пользу», — приводит слова Тибодо издание Sports Illustrated.

Всего на счету Пэйтона 14 очков, одна передача и один перехват при одной потере. Он стал самым результативным игроком среди запасных «Нью-Йорка». Лучшим же в их команде оказался Джейлен Брансон — 34 очка, два подбора и восемь передач при одной потере.