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Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон раскритиковал команду за игру с «Миннесотой» в плей-офф

Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон раскритиковал команду за игру с «Миннесотой» в плей-офф
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Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон раскритиковал калифорнийский клуб за игру в первом матче первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 с «Миннесотой Тимбервулвз», который закончился поражением «озёрников» со счётом 95:117.

«Сегодняшнее выступление «Лейкерс» было одним из худших в этом сезоне. Они были вялыми, у них не было энергии, и они играли так, как будто это была игра регулярного чемпионата», — написал Джонсон в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее Леброн Джеймс подвергся критике за свои слова после поражения.

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