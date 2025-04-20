Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон раскритиковал команду за игру с «Миннесотой» в плей-офф

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон раскритиковал калифорнийский клуб за игру в первом матче первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 с «Миннесотой Тимбервулвз», который закончился поражением «озёрников» со счётом 95:117.

«Сегодняшнее выступление «Лейкерс» было одним из худших в этом сезоне. Они были вялыми, у них не было энергии, и они играли так, как будто это была игра регулярного чемпионата», — написал Джонсон в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее Леброн Джеймс подвергся критике за свои слова после поражения.