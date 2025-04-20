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Игрок «Никс» назвал двух звёзд, которые необходимы «Нью-Йорку» для мотивации в плей-офф

Игрок «Никс» назвал двух звёзд, которые необходимы «Нью-Йорку» для мотивации в плей-офф
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30-летний американский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Джош Харт назвал двух мировых звёзд, которые необходимы коллективу из Нью-Йорка на каждом матче плей-офф.

«Вы знаете, как бывает хорош О Джи. Вспомните некоторые последние игры. Нам на трибунах нужны Энн Хэтэуэй и Суни Ли в каждом матче плей-офф», — приводит слова Харта издание Sports Illustrated.

Харт вспомнил ситуацию, которая произошла в концовке регулярного чемпионата сезона-2024/2025 во время матча с «Финикс Санз», когда игрок «Никс» О Джи Ануноби, сидя на скамейке, увидел на экране стадиона «Мэдисон Сквер Гарден» гимнастку и двукратную олимпийскую чемпионку Сунису Ли, после чего завершил матч с 32 очками, реализовав шесть из восьми трёхочковых, часть из которых была сделана при плотной опеке соперника.

Энн Хэтэуэй — популярная голливудская актриса, обладательница премий «Эмми», «Золотой глобус», Премии Гильдии киноактёров США, BAFTA и «Оскар». Известна своей любовью к «Никс».

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