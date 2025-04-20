Мэджик Джонсон ответил, благодаря какому игроку «Миннесота» победила «Лейкерс»

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон ответил, благодаря какому игроку «Миннесота Тимбервулвз» смогла победить «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом матче серии 1/8 плей-офф НБА. Игра завершилась со счётом 117:95 в пользу коллектива из Миннесоты.

«Миннесота Тимбервулвз» доминировала над «Лейкерс» во всех аспектах. Они были более физически развиты, более атлетичны, более быстры и находили выход после каждой потери. [Энтони] Эдвардс был хорош, набрав 22 очка, но именно нападение и защита Джейдена Макдэниелса сделали разницу. Он закончил матч с 25 очками и девятью подборами», — написал Джонсон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).