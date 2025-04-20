Мэджик Джонсон раскритиковал работу тренера «Лейкерс» Редика в первом матче плей-офф НБА

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон подверг критике работу главного тренера «озёрников» Джей Джей Редика в первом матче команды с клубом «Миннесота Тимбервулвз» в 1/8 в плей-офф НБА. Игра завершилась со счётом 117:95 в пользу коллектива из Миннесоты.

«Тренер Джей Джей Редик отлично справлялся со своей работой в течение всего сезона, но в первой игре [плей-офф] он показал себя не лучшим образом. «Лейкерс» топтались на месте в нападении, слишком много играли один на один, и он не внёс никаких необходимых корректировок», — написал Джонсон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).