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Мэджик Джонсон раскритиковал работу тренера «Лейкерс» Редика в первом матче плей-офф НБА

Мэджик Джонсон раскритиковал работу тренера «Лейкерс» Редика в первом матче плей-офф НБА
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Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон подверг критике работу главного тренера «озёрников» Джей Джей Редика в первом матче команды с клубом «Миннесота Тимбервулвз» в 1/8 в плей-офф НБА. Игра завершилась со счётом 117:95 в пользу коллектива из Миннесоты.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
95 : 117
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 37, Джеймс - 19, Ривз - 16, Хатимура - 9, Кнехт - 5, Гудвин - 5, Винсент - 3, Финни-Смит - 3, Вандербилт - 2, Хэйс - 1, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 25, Рид - 23, Эдвардс - 22, Рэндл - 16, Дивинченцо - 9, Конли - 9, Александер-Уолкер - 7, Шеннон - 2, Кларк - 2, Гобер - 2, Гарза - 2, Инглс, Майнотт, Миллер

«Тренер Джей Джей Редик отлично справлялся со своей работой в течение всего сезона, но в первой игре [плей-офф] он показал себя не лучшим образом. «Лейкерс» топтались на месте в нападении, слишком много играли один на один, и он не внёс никаких необходимых корректировок», — написал Джонсон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

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