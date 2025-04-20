Дончич вошёл в топ-3 по количеству очков в дебютной игре плей-офф в истории «Лейкерс»

26-летний словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич вошёл в топ-3 игроков в истории калифорнийского клуба по наибольшему количеству очков в дебютной игре за команду в рамках плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В первом матче с «Миннесотой Тимбервулвз», который состоялся сегодня и завершился поражением «Лейкерс» (95:117), Дончич набрал 37 очков.

Аналогичный показатель продемонстрировал неоднократный чемпион НБЛ, БАА и НБА Джордж Майкан в матче с «Чикаго Стэгс», который состоялся в 1949 году. Тогда Майкан выступал ещё за «Миннеаполис Лейкерс».

А лидером в данном показателе является Шакил О'Нил. Дизелю удалось набрать 46 очков в матче с «Портлендом» в 1997 году.