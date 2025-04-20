Адетокунбо: Лиллард один из лучших игроков НБА, он поднимает нашу команду

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард клуба «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо воодушевлён новостями о выздоровлении и скором возвращении на площадку своего 34-летнего товарища по команде и девятикратного участника Матча всех звёзд американца Дэмьена Лилларда.

«Отличные, отличные новости. Рад за него, что он здоров и теперь может вернуться играть в баскетбол. Дэмьен поднимает нашу команду. Этот парень по-прежнему один из лучших игроков в лиге. Однако не в курсе, когда он точно вернётся — произойдёт ли это в пятой или шестой игре. Верю, что Дэмьен вернётся, поднимет нашу команду и будет помогать побеждать нам», — приводит слова Адетокунбо портал Eurohoops.