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«Парни нервничают». Яннис Адетокунбо — о поражении в матче с «Пэйсерс»

«Парни нервничают». Яннис Адетокунбо — о поражении в матче с «Пэйсерс»
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30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард клуба «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо высказался о поражении своей команды в матче с «Индианой Пэйсерс», который прошёл в рамках 1/8 плей-офф НБА вчера, 19 апреля. Встреча завершилась со счётом 117:98.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
117 : 98
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 25, Тёрнер - 19, Нембард - 17, Матурин - 13, Макконнелл - 11, Халибёртон - 10, Несмит - 7, Топпин - 6, Брайант - 6, Уокер - 3, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Грин - 15, Трент-мл. - 14, Портер - 12, Лопес - 9, Роллинз - 5, Портис - 4, Коннотон - 3, Симс, Ливингстон, Принс, Кузма, Джексон

«Мы сможем добиться большего успеха, если будем лучше отдавать передачи по площадке и действовать более решительно, когда мячом владеть будем мы. Пытаться атаковать, идти в краску.

Они двигаются к мячу, они хотят получить мяч, хотят завершить атаку, хотят включиться в игру, и я не думаю, что это из-за эгоизма. Мне кажется, что все стараются играть правильно.

Наше нападение было не очень хорошим. Мяч не попадал в кольцо. Казалось, что мы играем впервые. Ребята нервничать. Они двигаются к мячу, хотят завладеть им, хотят завершить атаку, хотят включиться в игру. Не думаю, что парни делают это из-за самолюбия. На мой взгляд, все стараются играть правильно.

У всех правильные намерения, но мы просто должны быть лучше, набраться терпения и доверять друг другу. Верить, что мяч сам упадёт к нам в руки. Верить, что у нас всё получится», — приводит слова Адетокунбо портал Eurohoops.

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