«Парни нервничают». Яннис Адетокунбо — о поражении в матче с «Пэйсерс»

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард клуба «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо высказался о поражении своей команды в матче с «Индианой Пэйсерс», который прошёл в рамках 1/8 плей-офф НБА вчера, 19 апреля. Встреча завершилась со счётом 117:98.

«Мы сможем добиться большего успеха, если будем лучше отдавать передачи по площадке и действовать более решительно, когда мячом владеть будем мы. Пытаться атаковать, идти в краску.

Они двигаются к мячу, они хотят получить мяч, хотят завершить атаку, хотят включиться в игру, и я не думаю, что это из-за эгоизма. Мне кажется, что все стараются играть правильно.

Наше нападение было не очень хорошим. Мяч не попадал в кольцо. Казалось, что мы играем впервые. Ребята нервничать. Они двигаются к мячу, хотят завладеть им, хотят завершить атаку, хотят включиться в игру. Не думаю, что парни делают это из-за самолюбия. На мой взгляд, все стараются играть правильно.

У всех правильные намерения, но мы просто должны быть лучше, набраться терпения и доверять друг другу. Верить, что мяч сам упадёт к нам в руки. Верить, что у нас всё получится», — приводит слова Адетокунбо портал Eurohoops.