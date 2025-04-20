Елевич: «Зенит» выйдет в финал ЕЛ в этом году

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич считает, что «Зенит» в нынешнем сезоне сможет выйти в финальную серию Единой лиги. Кроме того, он поделился мыслями от общения с главным тренером сине-бело-голубых Хавьером Паскуалем.

— Мне было легко общаться с Хавьером, поскольку я говорю по‑испански. И впечатления от этого общения очень приятные. Было интересно обсуждать с ним баскетбольные темы, у него очень прогрессивное видение в нашем виде спорта. Меня поразило, насколько он прост в общении, никакого пафоса. И приятно, что Хавьер очень уважительно отозвался обо мне.

— Чем именно вам импонирует его видение баскетбола?

— Самое главное, что он понимает, что хочет видеть у команды. У Паскуаля очень богатый профессиональный потенциал. Он умеет лавировать в защите и нападении — это очень важные вещи в современном баскетболе. Уверен, что «Зенит» под его руководством будет играть в этом году в финале Единой лиги в нынешнем сезоне. Заслуги Паскуаля в достижениях команды — большие. Я знаю, что игроки «Зенита» о нём отзываются очень положительно. Это важный момент, — приводит слова Елевича портал «Матч ТВ».