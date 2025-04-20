Дончич: в матче с «Тимбервулвз» мне не хватило передач от одноклубников

26-летний словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич ответил, что нужно сделать команде, чтобы достичь баланса между набором очков и передачами. Матч между «Лейкерс» и «Миннесотой» состоялся сегодня, 20 апреля, и завершился со счётом 117:95 в пользу «Тимбервулвз».

«Не знаю, что сказать. Честно говоря, я не знаю, что делать. Хотя я думаю, что нам нужно отдавать больше передач. В первой четверти [матча с «Миннесотой Тимбервулвз»] я пытался задавать такой тон. Мои товарищи по команде недостаточно часто отдавали мне передачи», — приводит слова Дончича портал Fadeaway World.