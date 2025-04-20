Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дончич: в матче с «Тимбервулвз» мне не хватило передач от одноклубников

Дончич: в матче с «Тимбервулвз» мне не хватило передач от одноклубников
Комментарии

26-летний словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич ответил, что нужно сделать команде, чтобы достичь баланса между набором очков и передачами. Матч между «Лейкерс» и «Миннесотой» состоялся сегодня, 20 апреля, и завершился со счётом 117:95 в пользу «Тимбервулвз».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
95 : 117
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 37, Джеймс - 19, Ривз - 16, Хатимура - 9, Кнехт - 5, Гудвин - 5, Винсент - 3, Финни-Смит - 3, Вандербилт - 2, Хэйс - 1, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 25, Рид - 23, Эдвардс - 22, Рэндл - 16, Дивинченцо - 9, Конли - 9, Александер-Уолкер - 7, Шеннон - 2, Кларк - 2, Гобер - 2, Гарза - 2, Инглс, Майнотт, Миллер

«Не знаю, что сказать. Честно говоря, я не знаю, что делать. Хотя я думаю, что нам нужно отдавать больше передач. В первой четверти [матча с «Миннесотой Тимбервулвз»] я пытался задавать такой тон. Мои товарищи по команде недостаточно часто отдавали мне передачи», — приводит слова Дончича портал Fadeaway World.

Материалы по теме
Дончич не оценил дерзость Эдвардса. «Миннесота» красиво разнесла «Лейкерс» в плей-офф НБА
Видео
Дончич не оценил дерзость Эдвардса. «Миннесота» красиво разнесла «Лейкерс» в плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android