Ховард: ставлю на победу «Орландо» в серии с «Бостоном». Кто способен остановить Банкеро?!

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард считает, что «Бостон Селтикс» не сможет победить «Орландо Мэджик» в серии 1/8 плей-офф НБА из-за того, что «кельты» физически уступают своим соперникам. Первая игра между «Бостоном» и «Орландо» состоится сегодня и начнётся в 22:30 мск.

«Я собираюсь поставить на победу «Орландо» в серии с «Бостоном». Кто способен остановить здорового Паоло Банкеро в семиматчевой серии?1 Джейлен Браун слишком маленький. У Паоло рост составляет 208 см. Они [игроки «Бостон Селтикс»] слишком маленькие [чтобы противостоять Банкеро]», — приводит слова Ховарда портал Fadeaway World.