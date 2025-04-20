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Ховард: ставлю на победу «Орландо» в серии с «Бостоном». Кто способен остановить Банкеро?!

Ховард: ставлю на победу «Орландо» в серии с «Бостоном». Кто способен остановить Банкеро?!
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард считает, что «Бостон Селтикс» не сможет победить «Орландо Мэджик» в серии 1/8 плей-офф НБА из-за того, что «кельты» физически уступают своим соперникам. Первая игра между «Бостоном» и «Орландо» состоится сегодня и начнётся в 22:30 мск.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Орландо Мэджик
Орландо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я собираюсь поставить на победу «Орландо» в серии с «Бостоном». Кто способен остановить здорового Паоло Банкеро в семиматчевой серии?1 Джейлен Браун слишком маленький. У Паоло рост составляет 208 см. Они [игроки «Бостон Селтикс»] слишком маленькие [чтобы противостоять Банкеро]», — приводит слова Ховарда портал Fadeaway World.

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